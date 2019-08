Dichiarazioni importanti quelle rilasciate dall'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp a margine di un evento organizzato dalla Bild. Il tecnico tedesco ha rilasciato parole sorprendenti anche sul proprio futuro: “Spero di continuare così, ma tra due, tre anni non so cosa possa accadere. Magari mi ritirerò. Non è detto succeda, tuttavia, se così fosse, non sareste stupiti”.



Sull'acquisto di Coutinho da parte del Bayern Monaco: “Un giocatore di assoluto spessore. Lo avevo al Liverpool e non lo avrei mai venduto, se non fossi stato costretto. L’offerta era irrinunciabile e noi, sembra strano, non potevamo permetterci di trattenerlo”.