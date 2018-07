Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, nel 2016 criticò pubblicamente il Manchester United per aver speso 100 milioni per Paul Pogba. “Altri club possono permettersi di spendere queste cifre per prendere i giocatori migliori. Io voglio lavorare in modo diverso. Se avessi tutti quei soldi a disposizione li spenderei in maniera diversa” disse all’epoca l’allenatore dei Reds. Oggi, però, sembra aver cambiato decisamente idea a fronte delle cifre spese per Van Dijk e Alisson. “Non mi interessa quel che dice il mondo su di noi, esattamente come al Manchester United, all’epoca, non interessava la mia opinione – dichiara Klopp alla vigilia del match con il Borussia Dortmund valido per l’International Champions Cup -. Se ho cambiato idea? Sì, lo ammetto, ma è meglio cambiare opinione che non averne mai una. Noi abbiamo i giocatori che volevamo, siamo contenti così. Con i mezzi moderni qualsiasi cosa dici resta per sempre. Non potevo pensare che il mondo sarebbe cambiato così in fretta, all’epoca i 100 milioni per Pogba erano tanti”.