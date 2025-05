Klopp chiarisce il proprio futuro: "Non andrò alla Roma. Tornare ad allenare nei prossimi anni? Tutte str*****e"

Paolo D'Angelo

8 minuti fa



Jurgen Klopp non sarà l'allenatore della Roma per la prossima stagione. Dopo la smentita arrivata negli scorsi giorni dall'agente del tecnico tedesco, adesso è arrivata anche la conferma definitiva dell'ex manager di Borussia Dortmund e Liverpool, che ha parlato del proprio futuro a margine di un evento dedicato ai Reds.



LE PAROLE - "Non andrò alla Roma. Se leggete voci sul fatto che potrei tornare ad allenare nei prossimi anni, sono tutte s*******e. Potete essere i primi a dirlo".