Jurgen Klopp, manager del Liverpoool, parla alla BBC prima della sfida contro il Leeds: "Capisco la rabbia dei fan a causa della Superlega. Non so esattamente il motivo per cui questi 12 club hanno preso questa decisione. Ma... è sempre 'più partite, più partite'. Si tratta di più soldi, nient'altro. Ho la stessa opinione che avevo sulla Superlega. E' difficile, le persone non sono felici e io non sono coinvolto. Liverpool è più di alcune decisioni. Il mio obiettivo è sempre stato quello di far parte della Champions. Mi piace l'idea che il West Ham la possa giocare".



"Le parti più importanti del calcio sono i tifosi e la squadra. E dovremmo assicurarci che nessuno ostacoli questo".