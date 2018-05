Ha perso la sua sesta finale in carriera, la seconda in Champions League dopo quella alla guida del Borussia Dortmund nel 2013. Ha dovuto mandare giù l'amaro boccone di una partita persa contro un avversario superiore come il Real Madrid anche a causa della doppia papera di Karius, ma Jurgen Klopp rimane un personaggio positivo nel calcio moderno anche per i suoi atteggiamenti spesso scanzonati che ci restituiscono quella leggerezza che dovrebbe condire le analisi di quello che resta un gioco, fino a prova contraria.



Il manager dei Reds è stato "pizzicato" alle 6 del mattino in compagnia di alcuni tifosi del Liverpool, mentre intonava alcuni cori. Tra questi uno che recitava più o meno così: "Abbiamo visto la finale di Champions League, il Real Madrid ha avuto tutta la f.....a fortuna di questo mondo!". Allegro, divertito e spensierato, nonostante una delusione che non può cancellare un grande risultato come quello di una finale raggiunta a suon di grandi prestazioni, come quelle con Manchester City e Roma.





Jurgen Klopp at 6am this morning. What a man.pic.twitter.com/lrm22OVzRr — Oliver Bond (@Oliver__Bond) 27 maggio 2018