" recita il celebre proverbio e non esiste frase migliore per descrivere il calcio europeo in questa stagione. Al bando giacche, cravatte, camicie e pantaloni perfettamente in piega: il pallone torna agli uomini di campo,Klopp, il suo cappellotutto il contrario di chi lo ha preceduto nella conquista della Champions League, la classe die del suoè solo un lontano ricordo per una coppa che ora è tutta nerbo. L'intensità è solo una facciata tuttavia, perché quella tuta indossata non solo il segno distintivo del pragmatismo, ma anche e soprattutto delche si cela dietro il successo dei Reds. L'improvvisazione è solo una piccola parte del gioco del: dagli accoppiamenti difensivi delle mezzali ai continui appoggi e tagli dei terzini, ogni movimento è studiato minuziosamente per garantire la massima efficacia. Chiedere al, ultima vittima di Salah e compagni: Trippier e Rose costantemente in affanno sulle corsie esterne, il solo Son a impensierire una squadra difensivamente quasi impeccabile., basti rivedere la vigilia della finale di Baku contro l'Arsenal e la rifinitura abbandonata con tanto di cappello calciato via per la rabbia: atteggiamenti sopra le righe,. Macchie di immagine, come la cicca di sigaretta tenuta in bocca per scaricare la tensione e concentrarsi. Dettagli, che passano in secondo piano dopo una stagione ad altissimi livelli per il: terzo in Premier, finalista in Coppa di Lega e vincitore in Europa League. I risultati parlano da soli.E allora via i maglioncini di Guardiola, la camicia con le maniche rimboccate di Pochettino o la compostezza di Zidane,, quella che li accompagna dai loro esordi, quella che li accompagna nel quotidiano lavoro sul campo, quella che ha accompagnato i successi. E che li accompagnerà anche nella prossima stagione, che sia per la conferma o per una nuova avventura, magari in una piazza storicamente non avvezza a '' come loro.@Albri_Fede90