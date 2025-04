Klopp “esausto e insoddisfatto” di Red Bull: può tornare in panchina ma solo per 2 squadre

Cosa bolle in pentola per? Quali sono le sue intenzioni future? L’ex allenatore delsi era preso una pausa dal suo “vecchio mestiere” e, dopo una breve sosta ai box, era tornato in pista comeUn ruolo questo certo di grandema altrettanto sicuramente con minoreper uno come lui che di questo veleno ha sempre fatto benzina per i suoi successi.InsommaDal Brasile infatti sono convinti che il tedescoUOL Esporte svela come te come l’ex Borussia Dortmund stia pensando di fare un passo indietro e. Per i sudamericani, Klopp sarebbe, pronto insomma a lasciare un ruolo che ricopre solo da gennaio 2025. Le stagioni dei club della galassia Red Bull d'altronde - o almeno di quelli principali - stanno andando peggio di quanto ci si aspettasse: Lipsia - che ha esonerato- e Salisburgo hanno fatto da comparse in Champions League e, in campionato, sono lontane dai loro obiettivi.

Si torna a parlare dunque di Klopp e lo si fa inproprio perché l’allenatore potrebbe essere a questo puntoI pentacampioni hanno di recente esoneratoe cercano unDal canto suo Jurgen sarebbe stuzzicato dall’idea di diventare per la prima volta un selezionatore e, ovviamente, dal fascino di allenare i campioni brasiliani.E, visti i recenti risultati, anche i Blancos potrebbero presto affidarsi a una nuova guida dopo la fragorosa eliminazione della squadra didalla Champions League per mano dell’Arsenal. Solo qualche settimana fa poi Klopp aveva lasciato qualche spiraglio aperto sul suo futuro: ". Un messaggio che, riletto dopo che questi suoi malumori sono iniziati a trapelare, potrebbe davvero dare il là a una nuova fase della sua entusiasmante carriera.