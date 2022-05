Metti Jurgen Klopp e dei neuroscienziati su un campo di calcio... ed ecco un trofeo. L'allenatore del Liverpool ha svelato alla BBC il segreto dei suoi ragazzi, che hanno vinto l'FA Cup ai rigori contro il Chelsea: "Alla fine sappiamo che i calci di rigore sono una lotteria per questo lavoriamo insieme all'azienda Neuro11, formata da quattro ragazzi tedeschi. Ci hanno contattato qualche anno fa. Sono neuroscienziati e ci avevano detto che ci avrebbero allenato a essere più performanti sui calci di rigore. Sembrava interessante e abbiamo accettato. Direi che funziona, quindi questo trofeo è per loro così come era stato per la Coppa di Lega".



4 TITOLI - "Di certo dobbiamo vincere entrambe le nostre partite, loro devono perdere una partita ed è complesso pensarlo quindi vediamo solo cosa succede domenica. Se perdono contro il West Ham comincio a ragionarci: in ogni caso, trovo assolutamente eccezionale il solo fatto che si possa parlare anche della conquista di quattro titoli in una stagione. Credo sia pazzesco".