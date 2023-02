Il Liverpool farà grandi cambiamenti e un grande mercato in estate. Lo ha annunciato in conferenza stampa Jurgen Klopp che ha ribadito come la necessità di una rivoluzione fosse necessaria già la scorsa estate anche se si è scontrato con una forte resistenza degli attuali giocatori in rosa.



FAREMO TANTO MERCATO - "Dobbiamo fare tanto mercato in estate, questo è chiaro. Costruire una squadra nuova è il motivo per cui ho rinnovato. La scorsa estate però non è stata quella giusta per un grande cambiamento"



RIVOLUZIONE - "Se vuoi fare una rivoluzione in questo club non puoi pensare di fare tanti cambiamenti e poi capire che nessuno se ne vuole andare. Non possiamo fare 4 acquisti prima di sapere chi se ne andrà via".