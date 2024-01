Klopp, in Germania sono certi: ecco quale sarà il suo futuro

Jurgen Klopp ha detto stop. La sua avventura al Liverpool si chiuderà in estate ma sul suo futuro è già rebus. In Germania, i quotidiani sportivi spingono per la sua candidatura alla Nazionale tedesca.



L'ex Mainz e Borussia Dortmund - si legge - sarebbe l'unico capace di invertire il trend negativo della Nazionale capace di vincere per quattro volte il Mondiale. In panchina si siede ora il ct Nagelsmann ma il giovane tecnico non è ancora riuscito a far dimenticare il periodo no vissuto da Kimmich e compagni sotto la gestione Flick. Klopp però ha precisato come nel prossimo anno vorrebbe non riprendere l'attività e, anzi, che quella inglese potrebbe essere stata la sua ultima panchina.