L'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Milan: "È un gruppo difficile. Non credo che quando l'abbiamo visto uno di noi abbia detto che era un grande gruppo. Ci sono l'Atletico e il Porto, di solito campioni in Portogallo. Il Milan ha una grande storia ed è nel miglior momento da anni. Una vera e propria Champions League. Abbiamo lavorato duro per questo".



Sul Milan: "Ho in mente le due finali, ma se pensi a qualsiasi battaglia europea, Liverpool-Milan è una sfida da vedere. Il Milan non è stato in CL per anni ma sta facendo bene da 18 mesi. Ha iniziato questa stagione bene quindi sarà dura. Ci sono alcune belle partite in questa competizione, questa è una".



Su Ibrahimovic: "Che giocatore. Penso di aver visto dei video di lui quando si è infortunato e poi è tornato a lottare perchè come dice lui 'i leoni non riposano a lungo'. Se non gioca lui, gioca Giroud, tutti giocatori davvero bravi. Zlatan è uno dei migliori giocatori che questo gioco abbia mai visto".