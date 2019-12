Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha commentato l'assegnazione del Pallone d'oro a Leo Messi, che ha battuto per pochi voti il suo calciatore Virgil van Dijk: “Questo è un premio assegnato dai giornalisti, loro l'hanno vista così. Non c'è problema, io la penso diversamente e, come me, tanta altra gente. Non mi ricordo una stagione altrettanto straordinaria da parte di un difensore, ma è andata così. Messi è probabilmente il giocatore più grande che abbia visto nella mia vita; c'è Maradona, ma Messi l'ho visto giocare più spesso”.