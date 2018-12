Messi o Cristiano Ronaldo, chi scegliere? Jurgen Klopp non ha dubbi. L'attuale allenatore del Liverpool ha risposto alla domanda in un'intervista alla tv del club: “Chi è il migliore di tutti? Mio padre mi ha sempre detto che nonostante tutto quello che le persone possano dire in futuro, il migliore sarà sempre Pelé. L’ho incontrato quando facevo l’opinionista durante il Mondiale 2006 e… Io non sono un tipo che si innervosisce, ma stavo sudando come un pazzo. Quindi per me è Pelé. Ma ho un solo selfie nel mio smartphone ed è con Messi. E Cristiano era nella stessa stanza…”