L'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro il Napoli: "Sicuramente conosciamo l'avversario, vedremo domattina le immagini su cosa fare, ma l'anno scorso abbiamo imparato tanto dalla prima alla seconda sfida al Napoli. Dovremo difendere bene, a me piace molto vedere il Napoli e la prepareremo al meglio. Siamo migliorati sotto l'aspetto difensivo rispetto alla sconfitta di 11 mesi fa, poi non so cosa succederà domani ma vogliamo restare molto competitivi”.



Sul Napoli: “E' una squadra che ha cambiato poco rispetto allo scorso anno, ma ha aggiunto buoni giocatori come Manolas, Di Lorenzo e Lozano. Mi piace guardarla, gioca a calcio, lo fa bene tra le linee, ma sa agire anche di rimessa. Noi non ci consideriamo i più forti d'Europa, il Manchester City è meglio di noi, ma siamo sicuramente tra i migliori e lo scorso anno, quando serviva, siamo stati superiori a tutti”.



Una battuta infine sulla “bestia nera” Insigne: "Ogni volta mi ride in faccia e dopo la gara ancora di più (ride, ndr). Stiamo lavorando su come fermarlo, speriamo un giorno di fermarlo. Se temo l'effetto San Paolo? Sì”.