Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa e detto la sua sulla vicenda Superlega: "La sentenza di ieri della Corte di Giustizia Europea non cambia la precedente posizione del Liverpool FC sulla proposta di Super League europea - si legge nel comunicato ufficiale -. Il nostro coinvolgimento è stato interrotto. Continueremo a lavorare con gli altri club attraverso l'ECA e a partecipare alle competizioni UEFA. Sono d'accordo al 100% con il comunicato del Liverpool, ma mi piace comunque il verdetto. Finalmente capiamo che la FIFA, la UEFA e le altre Federazioni non possono semplicemente fare quello che vogliono. Nel calcio dobbiamo parlare di molte cose e mi piace che si scuotano un po'. Ma no, sulla Superlega ho la stessa opinione che avevo prima".