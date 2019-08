Intervenuto ai microfoni di Kicker, Jurgen Klopp ha dichiarato: "Fifa e Uefa stanno espandendo i loro tornei a sempre più partecipanti. Sembra ci sia paura di avere giorni senza calcio, ma credo che sia il contrario: ad un certo punto, il pubblico decide di non guardarlo più. Per le nazionali hanno inventato la Nations League, significa che non ci saranno più amichevoli. Ogni partita internazionale ti obbliga ora a schierare i migliori giocatori, questo sistema non funzionerà a lungo".



SULLA SUPERLEGA - "Spero non accadrà mai. La Superlega per me è la Champions League, in cui non c'è la certezza di parteciparvi, dove la questione economica è comunque importante. Perchè devo creare una competizione in cui il Liverpool, per esempio, affronterà per dieci anni consecutivi il Real Madrid?".