Con il gol di ieri Justin Kluivert ha segnato in tutti i 5campionati principali in Europa: con il Nizza in Francia, in Bundesliga con il Lipsia, ieri con il Bournemouth in Premier, in Serie A con la maglia della Roma e in Spagna ai tempi del Valencia. Prima di lui, ci era riuscito solo Stevan Jovetic (Monaco, Herta Berlino, Manchester City, Fiorentina, Siviglia).