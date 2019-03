L'esterno offensivo della Roma Justin Kluivert ha concesso una lunga intervista a Sportweek, magazine de La Gazzetta dello Sport: di seguito alcuni estratti.



TRANQUILLITA' A ROMA - "Ha molto a che fare con la fiducia. Io la sento se mi riesce il primo dribbling, per esempio. Ma la fiducia è anche legata all’immagine di me che riesco a trasmettere ai compagni, di positività e brillantezza. In questo senso i miei modelli sono Cristiano Ronaldo e Neymar".



NEYMAR O CR7 - "Ronaldo. Mio padre è stato un idolo, ma Ronaldo rappresenta il mio modello di calciatore". SCELTA GIUSTA - "Mio padre dice che avrei fatto bene a restare un altro anno all'Ajax? Non sono d'accordo e non credo nemmeno che volesse lanciarmi un messaggio di questo tipo. Nel caso, sarebbel a sua opinione e la rispetto. Ma resto convinto di aver fatto la scelta giusta e credo che una svolta positiva per me ci sia già stata da un mese a questa parte. Sapevo che qui non sarebbe stato facile perché mi sarei confrontato con una cultura e uno stile di vita ai quali non ero abituato, ma giocare a Roma è anche un modo per esplorare il mio potenziale di uomo e di calciatore e la mia libertà".



DIFFICOLTA' - "Se me l'aspettavo più facile? Mi sono confrontato con un calcio più tattico rispetto a quello cui ero abituato. Devo essere più esigente con me stesso perché so che posso tirare fuori molto di più, però devo anche imparare a convinvere col fatto che in un a carriera non può sempre andare tutto liscio. All'Ajax non ho troato ostacoli, qui ne ho davanti diversi: devo capire come abbatterli. O, almeno, come aggirarli. E devo imparare a togliermi qualche pressione da dosso".