Justin Kluivert, esterno offensivo passato dalla Roma all'RB Lipsia, parla a Nos.nl della scelta di volare in Germania lasciando così l'Italia dopo due stagioni: "Ho visto cosa hanno fatto in Champions League e in Bundesliga. Come giocavano. Mi piaceva molto guardarli. Anche mio padre mi ha detto di andare a giocare nel Lipsia. Quello che hanno fatto in Champions è davvero buono e quest’anno si può fare anche meglio. Ho scelto una squadra con ambizione perché anche io ne ho molta. Venire in una squadra così è solo un bene per me".