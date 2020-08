Il mercato della Lazio parla spagnolo: nel mirino l'attaccante Borja Mayoral del Real Madrid (reduce da un prestito al Levante) e il trequartista David Silva, in scadenza di contratto col Manchester City.



In Italia è in chiusura la trattativa per l'esterno sinistro Fares con la Spal, dove può andare in prestito Adekanye. L'Inter resta favorita per Kumbulla dell'Hellas Verona, così i biancocelesti valutano delle alternative in difesa: piace il coreano Kim Min Jae del Sinobo Gouan (Cina) considerato il nuovo Van Dijk, valutato sui 15 milioni di euro e anche in orbita Tottenham. Sempre secondo il Corriere dello Sport, spunta anche il tedesco Robin Koch del Friburgo.