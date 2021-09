Resta, almeno per ora. Nonostante la pesante sconfitta in Champions League contro il Benfica, che fa seguito allo 0-3 all'esordio contro il Bayern Monaco, Ronald Koeman è stato confermato sulla panchina del Barcellona fino alla sfida contro l'Atletico Madrid, in programma sabato alle 21. Nonostante la riunione fiume fino alle 4 di notte con il suo staff, Laporta ha deciso di non rivoluzionare lo staff tecnico in vista del match contro la squadra di Simeone.



TUTTO RIMANDATO - Una scelta legata al profondo rispetto per Rambo, simbolo della storia blaugrana, e al fatto che non c'è tempo per cambiare. Solo dopo la sfida del Wanda Metropolitano e con due settimane di stop per la pausa delle nazionali verrà presa una decisione definitiva.