Il rigore concesso al Real Madrid nel Clasico contro il Barcellona non è andato giù all'allenatore del club catalano Ronald Koeman che parlando in conferenza stampa si è lamentato apertamente della gestione del Var. Koeman è andato anche oltre la gara di oggi poi persa per 3-1 e ha sottolineato come il Var non abbia mai preso una decisione giusta nei confronti della sua squadra. Ecco le sue parole.