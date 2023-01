Ronald Koeman è stato presentato oggi come nuovo commissario tecnico della nazionale olandese. Si tratta del suo secondo mandato, dopo quello avuto dal 2018 al 2020: "In linea di principio torneremo al sistema col quale abbiamo giocato prima (4-3-3). A volte cambio ma di base resteremo con quattro difensori. Non c'è nessuna clausola. Sono felice e orgoglioso di avere nuovamente questa opportunità. È come tornare a casa, sarà più facile affrontare questo lavoro perché so dove sono e cosa voglio".