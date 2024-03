Kokcu: 'Al Benfica non mi sento importante'. Aveva snobbato la Fiorentina

L'ex centrocampista turco del Feyenoord Orkun Kokcu, oggi in forza al Benfica, venne cercato con forza dalla Fiorentina due estati fa, ma lo stesso giocatore senza mezzi termini rifiutò la piazza gigliata: "Sono a conoscenza dell'interesse della Fiorentina, ma non credo che il club viola possa portarmi a livelli maggiori rispetto a quello che mi garantisce il Feyenoord". A distanza di un anno e mezzo da quelle dichiarazioni, le cose per Kokcu non stanno cercando andando per il meglio.



DELUSO - Kokcu si è trasferito in estate al Benfica, trovando anche l'ex viola Cabral, con il peso di acquisto più costoso della storia del club portoghese (25 milioni più bonus), ma le aspettative non sono state ripagate. E il calciatore non ha nascosto la sua delusione parlando così al Telegraaf: "Fin dall'inizio, non ho mai avuto la sensazione che mi fosse stata data la giusta importanza, nemmeno da parte dell'allenatore. Non sono il tipo di persona che sbatte i pugni sul tavolo e ha pretese..."