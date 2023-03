Aleksander Kokorin potrebbe non tornare a Firenze. Il russo ex Zenit, dopo l'esperienza fallimentare alla Fiorentina, si è rilanciato all'Aris Limassol. Infatti secondo la fonte Sport24, il club cipriota starebbe trattando il suo riscatto con i viola. Secondo una fonte vicina al ragazzo:



"La squadra cipriota voleva aggiudicarsi il calciatore gratis ma la Fiorentina vuole ottenere i soldi dalla cessione di Kokorin. L'Aris ha già fatto la sua offerta al club italiano. Le squadre stanno negoziando attivamente ed è probabile che molto presto l'accordo per l'acquisizione di Kokorin da parte del club cipriota possa essere chiuso"