Parte oggi la stagione del Pisa in Serie B. Presentato il nuovo allenatore Alberto Aquilani, che arriva dalla Primavera della Fiorentina e raccoglie l'eredità di Luca D'Angelo, il quale sta valutando le proposte di Brescia e Ternana.



Intanto Kolarov ha deciso di rinunciare all'incarico di direttore sportivo al posto di Claudio Chiellini, tornato alla Juventus: la decisione dell'ex terzino serbo di Lazio, Roma e Inter è unicamente professionale e non dovuta a questioni personali o di famiglia. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, non è escluso un ritorno di fiamma con Stefano Capozucca, già interpellato la scorsa primavera.