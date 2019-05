Kolarov non ha dubbi, come De Rossi nessuno mai



, difensore della Roma, ha parlato dell'addio di De Rossi ai microfoni di Dazn in vista della gara contro il Sassuolo: "Ho vissuto tanto nella mia carriera, ma uno così appassionato ad una squadra come lui, nella mia vita non l'ho mai visto. Sono tifoso della Stella Rossa, ma non ho mai avuto la fortuna di giocare lì nella mia carriera, perchè le ambizioni non erano le stesse. Lui ha avuto la fortuna di giocare per la squadra che ama. Durante l'anno parlavamo, io ho quasi 34 anni e lui a luglio ne farà 36, si parlava della nostra carriera e di quello che abbiamo alle spalle. Sperava di chiudere la carriera qui, sapete com'è andata. Quando inizierà l'anno nuovo, tra 3-4 mesi, tutti si renderanno conto di quello che è ed è stato Daniele De Rossi per la Roma".