Kolarov, ufficiale l'addio alla Serbia Under 21: "Offerta dell'Inter improvvisa, pronto per questa sfida"

AFP via Getty Images

Manca soltanto l'ufficialità dell'Inter, maè pronto a tornare in nerazzurro e a vestire i panni dinella sua nuova esperienza da primo allenatore del club milanese. Oggi è infatti arrivata la conferma dell'ex-terzino e della federcalcio serba che ha sciolto ufficialmente il suo contratto da ct della"La Federazione calcistica serba informa il pubblico che l'allenatore della nazionale giovanile,, in qualità di primo assistente allenatore - si legge nella nota ufficiale -. Quando abbiamo promosso il leggendario giocatore della nazionale al ruolo di allenatore della nazionale Under 21, abbiamo espresso la convinzione che questo fosse l'inizio di una grande carriera da allenatore".

Kolarov ha invece ufficializzato così la scelta di tornare all'Inter:Non è stata una decisione facile, perché ho iniziato la mia carriera da allenatore con grande dedizione e orgoglio sulla panchina della nazionale giovanile serba. Desidero ringraziare la Federazione calcistica per la fiducia che mi ha dimostrato, e in particolare il Segretario Generale Branko Radujko, che mi ha dato l'opportunità di muovere i primi passi da allenatore. Desidero inoltre esprimere la mia gratitudine a tutti i giocatori della nazionale giovanile: è stato un vero piacere lavorare con voi e credo che abbiate un grande futuro davanti a voi. Me ne vado con grande rispetto e gratitudine, ma anche entusiasta per le nuove sfide che mi attendono"