Kolo Muani, il futuro alla Juventus è più complicato. Ma il presente sarà in campo: l'idea di Tudor

Non è finita finché non è finita. Anzi: è davvero soltanto l'inizio di tante cose.ci spera fino in fondo, perché dopo il boom iniziale non ha trovato più continuità, di fatto andando a confermare quelli che erano i pensieri generali sul francese, che a Parigi aveva pagato esattamente questo scotto: quello di essere decisivo solo in parte, o comunque non con quel superpotere dei (reali) grandi giocatori. Quello di decidere quantomeno con una discreta costanza.Hanno fatto rumore i 90 minuti di panchina decisi da. "Me la sentivo così", ha raccontato il tecnico croato in conferenza stampa, segno che sia andato più di cuore che di testa, che non era nemmeno necessario adoperare 5 cambi in base a ciò che stava vedendo. In fondo, la Juve ha concesso il giusto, ha sicuramente ridotto al minimo i potenziali danni del Genoa (dal quale ha ricevuto una mano, almeno dal punto di vista offensivo) e allora perché toccare qualcosa che funziona? Kolo avrebbe però dato più imprevedibilità a una manovra apparsa molto sterile, e in generale la Juventus è sembrata davvero far fatica nel creare azioni da gol e dunque nell'andare a concludere verso la porta.

In molti hanno intravisto un indizio sul futuro dell'ex PSG, almeno quello legato ancora ai colori bianconeri. Di sicuro, il fatto che Kolo Muani non sia più centrale - la scelta è ricaduta su Vlahovic pure per motivi "aziendali" -, allontana l'attaccante dalla possibile conferma alla Juve.Perché Randal era perfetto per Thiago Motta, ma c'è da capire evidentemente quali saranno le ambizioni della guida tecnica, se innanzitutto sarà Igor Tudor o un altro. Se ci saranno i soldi della Champions e quanti arriveranno dal Mondiale per Club. Come sempre, impossibile programmare senza un programma.

Kolo però non è stato messo in un angolo, tutt'altro. Il pupillo di Deschamps, decisivo pure per il suo passaggio a Torino, sarà provato a più riprese al fianco di Vlahovic. Chiusa la fase dell'equilibrio ricercato come un esperimento scientifico, Tudor proverà a trovare la soluzione allegando i guizzi del francese alla potenza di Vlahovic., di dare una direzione più robusta all'attacco bianconero. Del resto, se c'è qualcosa di cui ha realmente bisogno questa Juve, oltre a costanza difensiva, è proprio trovare qualche giocatore con i gol nelle gambe e senza paura. Randal è la soluzione a ogni problema, pure a quelli soltanto immaginati.