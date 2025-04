Kolo Muani-Juventus, si decide subito! Il francese saluterà il PSG, Giuntoli non cambia idea

Ci siamo. Può avere di nuovo la sua occasione.vuole ancora un bel pezzo di, e sa benissimo quanto conti in questo momento un suo segnale, una sua risposta. Magari di fianco a Dusan Vlahovic, perché no? In realtà, in termini di formazione, tutto è stato ridiscusso dalla situazione di: dovesse esserci un forfait del francese,62 giorni dall'ultima volta, dall'ultimo gol.non segna dalla doppietta di Como che aveva fatto stropicciare gli occhi a tutti: la Juve era alla seconda delle 5 vittorie consecutive pronte a rilanciarla nella corsa scudetto. Poi il crollo. Verticale e vertiginoso. Dalla Champions alla Coppa Italia, fino al campionato e in piena bagarre per il quarto posto: uno dei grandi assenti è stato proprio il francese, arrivato come salvatore della patria e invece al momento seconda scelta di Tudor. Esattamente ciò che pativa a Parigi.

Torino però gli piace. Certo, vorrebbe giocare, ma non disdegnerebbe rimanere in quest'ambiente che trova fatto su misura, in cui sa di poter crescere e di essere monitorato con la massima attenzione dal CT Deschamps. L'obiettivo è essere con les Bleus al prossimo Mondiale e non ha dubbi sulle sue qualità:Il punto è se giocherà, quanto giocherà, dove lo farà. A Parigi non rientrerà, se lo farà sarà soltanto di passaggio perché con Luis Enrique non si è preso.

Da parte di Cristiano Giuntoli, ad oggi, non si registrano grossi cambiamenti. Nel senso: l'obiettivo è ridiscuterne col PSG, che può rimetterlo subito sul mercato o valutare in primis la volontà del giocatore. Per la Juve non c'è possibilità di acquisto immediato:, a cifre comunque "umane" e distanti dai 90 pagati dai francesi per prelevarlo dal Francoforte. Non sono rose, e non stanno fiorendo. Nonostante la primavera...