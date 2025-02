"Kolo Muani non dipende dagli ottavi": quanti soldi ha perso la Juventus e cosa serve adesso per trattenerlo

AFP via Getty Images

Non solo ilper la stagione, non soloai fini della qualificazione alla prossima Champions League, altro traguardo da non fallire. L'eliminazione dellaai playoff della massima competizione europea porta con sé anche un, premio designato per il passaggio agli ottavi di finale, che finirà invece sul conto del PSV Eindhoven insieme ad almeno un altro tutto esaurito casalingo e al resto degli introiti connessi.

Soldi, questi, che avrebbero semplificato l'iter per arrivare ad un nuovo accordo peroltre la scadenza del prestito secco pattuito il mese scorso con il Paris Saint-Germain. Il CFO bianconero Cristiano, prima della disfatta olandese, ha speso parole estremamente rassicuranti in tal senso: "(dal passaggio del turno, ndr), stasera è importante sul piano sportivo e ci teniamo ad andare avanti. Noi vogliamo tenerlo e lui vuole rimanere: siamo fiduciosi".- In linea teorica, l'affare è ancora alla portata, dato che, inserendo stavolta unnel corso della stagione 2025/26. La cifra da raggiungere, tra annessi e connessi, sarebbe intorno ai, permettendo al PSG di registrare anche una piccola plusvalenza grazie agli ammortamenti. Verrà ceduto Dusan Vlahovic, ma qualunque sia la cifra per questo trasferimento non sarà sufficiente per questa e il resto delle operazioni in programma.

- A questo punto, diventaattraverso il quarto posto, almeno, in campionato. Solo partecipare, quest'anno, ha fruttato 18,62 milioni di euro, cui si sono aggiunti i, i profitti derivantie daifino a un totale complessivo di. La situazione è molto simile a quella del Milan: anche il destino di Sergio Conceiçao è legato a questo obiettivo. Si profila allora una corsa con i rossoneri, ma, classifica alla mano, anche con Lazio, Fiorentina e Bologna per il posto ai piedi del podio. A meno che l'Inter, i biancocelesti, la Roma e i viola nelle rispettive coppe europee non arrivino in fondo mortificando le varie squadre di Spagna, che al momento è saldamente davanti nel ranking.