Molte le uscite delin questo mercato, soprattutto se si va a misurare l'importanza all'interno della rosa dei giocatori persi (Messi e Neymar su tutti). Per questo la dirigenza francese ha deciso di correre ai ripari e dopo l'acquisto didal Benfica edal Barcellona, vuole rinforzare l'attacco con un altro colpo di grande prospettiva. Non è un segreto che il PSG stia spingendo per. Il giocatore è desideroso di accasarsi al Parco dei Principi, ma c'è da far fronte alleMentreper far sì che i tedeschi cedano alle avances parigine.Laappare in quest'ultima fase di mercato, più che cristallina. Lo dimostrano le sue parole a Sky Sport Deutschland, in cui il giocatore ha svelato: "Ho sempre dato tutto per questo club fino alla fine. Detto questo, non è un segreto che il Paris Saint-Germain mi abbia fatto un’offerta significativa.”. Una posizione chiara, ribadita dalla scelta del giocatore didi questa mattina, mercoledì 30 agosto, a Francoforte con i compagni. Kolo Muani vuoleIl Paris Saint-Germain dalla sua parte è altrettanto convinto di voler portare a Parigi il centravanti francese, che nell'ultima stagione in Bundesliga ha messo a segno. L'ultima offerta messa sul piatto dal direttore sportivo Ocampos si attesta a, una cifra importante che però incontra ancora laper lasciar partire il proprio gioiello. Ed è proprio questa resistenza il motivo che ha spinto, per ribadire la sua voglia di andare al PSG e soprattutto per, convincendo così il proprio club ad accettare l'offerta.