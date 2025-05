Getty Images

Kompany torna sull'eliminazione con l'Inter: "Si è detto tanto della partita ma nessuno ha parlato degli infortuni..."

Paolo D'Angelo

31 minuti fa

L'indomani della semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Barcellona, che ha visto i nerazzurri strappare il pass per la finale, l'allenatore del Bayer Monaco Vincent Kompany è tornato sul quarto di finale della competizione tra la formazione bavarese e l'Inter. Queste le sue parole:



"Dopo la sconfitta contro l'Inter, c'è stata una reazione contro l'Heidenheim e poi contro il Mainz. Inoltre, siamo stati sfortunati con le tempistiche degli infortuni. Nonostante ciò, contro l'Inter, pur non vincendo, nessuno ha parlato dei ragazzi che non c'erano. Abbiamo parlato della prestazione e del perché non abbiamo segnato più gol. Per me, questo rende la motivazione per la prossima stagione ancora più grande".