Intervistato da Radio VCF, Geoffrey Kondogbia allontana il mercato: "Il Valencia mi ha dato tanto, felicità, fiducia e altre cose. La più importante è che qui sono felice con i compagni di squadra, lo staff e i tifosi e questo mi aiuta a fare bene. Se uno è felice e in armonia con colleghi, tecnici e supporter le cose poi vengono fuori. Non è una regola solo per me, ma per tutti i giocatori. La mia idea è sempre quella di migliorare, ogni giorno devo meritare di stare in un club come il Valencia e che posso continuare ad esser un pilastro per la squadra. Il mio percorso di crescita non è finito".