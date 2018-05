Geoffrey Kondogbia, centrocampista di proprietà dell'Inter reduce da una grande stagione con la maglia del Valencia, ha parlato del futuro prossimo a Plaza Deportiva: "Lo staff tecnico del Valencia mi ha dato fiducia. Sapevo che tipo di giocatore ero quando ho firmato per il Valencia, qui mi hanno dato fiducia; non è una questione di riabilitazione o meno, sono lo stesso giocatore. Sono lo stesso dell'Inter, ma con più fiducia. Si tratta di un problema psicologico, più che di gioco".



Sugli obiettivi futuri del Valencia e Marcelino: "E' fondamentale mantenere questo gruppo perché è quello che ci ha portato al successo quest'anno; ma con i nuovi obiettivi, soprattutto mi riferisco alla Champions League, penso che la squadra abbia bisogno di rinforzi. Sappiamo che i tifosi chiederanno di più in vista della prossima annata, dobbiamo essere pronti a rispondere a questa richiesta. Ho parlato più volte con Marcelino, mi ha spiegato gli aspetti sportivi di ciò che voleva da me e di ciò che si aspettava dalla squadra".



A quando il primo gol al Mestalla? "Durante la mia carriera non avevo mai segnato così tanti gol, quest'anno sono migliorato sotto questo aspetto, anche se gli ho segnati tutti lontano da casa. Spero di correggere questo dato la prossima stagione per scoprire cosa significa segnare un gol al Mestalla".