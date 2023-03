Kouadio Kone, giocatore chiave del Borussia Monchengladbach, è uno degli osservati speciali per la finestra estiva di mercato. Durante il calciomercato di gennaio, il Chelsea aveva messo gli occhi su di lui. In un’intervista alla Bild, il centrocampista ha detto: "Da piccolo ho sempre tifato Real Madrid e Chelsea. Real perché c’era Cristiano Ronaldo. Chelsea, per via di Didier Drogba. Loro sono sempre stati i miei idoli!"