Koné-Pasalic, Marelli: "Contatto minimo: il rigore è una cosa seria"

Il rigore dato e poi tolto da Sozza per un contatto tra Koné e Pasalic ha fatto infuriare Claudio Ranieri. Il tecnico della Roma, al termine della partita persa 2-1 in casa con l'Atalanta, ha protestato per il modo in cui è stato utilizzato il VAR. L'arbitro, infatti, al 64', aveva inizialmente concesso il tiro dagli undici metri per i giallorossi, salvo poi cambiare idea dopo l'on field review.

RANIERI CONTRO MARELLI: "COME FA A DIRE CHE NON C'E' CONTATTO?"

Sulla questione, a Dazn, è intervenuto l'ex arbitro e ora moviolista Luca Marelli: "E' un contatto minimo, il calcio di rigore è una questione seria. Non è un fallo ma un contrasto di gioco. Non c'è stato un ostacolo e deve esserci per dare un rigore, è solo uno sfregamento, non può essere considerata come fallo da rigore".