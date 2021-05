Tra gli obiettivi della Roma di Mourinho c'è senza dubbio Koomeiners dell'AZ Alkmaar. Il centrocampista olandese, valutato 20 milioni, ha rilasciato parole importanti ieri sera al canale Nos. "Sono pronto a partire. I contatti con i giallorossi stanno andando nella giusta direzione. Non mi distrarrà, ma sto solo giocando a carte scoperte, anche nei confronti dei media. Sto mettendo tutto insieme in questo momento. Il paese, la città, la lingua, le possibilità per la mia ragazza, l'allenatore. Deve essere perfetto per me".



FRENATA AZ - Sull'argomento è intervenuto anche il direttore sportivo dell'AZ Max Huiberts, che ha affermato di non essere a conoscenza degli sviluppi sulla trattativa per il giocatore: "So che c'è interesse da parte di un club, ma è accaduto tre mesi fa. Dopo di che non ho sentito più niente. Ecco perché sono rimasto un po' sorpreso che Koopmeiners sia tornato sull'argomento in quel modo. Per un trasferimento servono tre parti e non è automaticamente vero che una buona conversazione tra un giocatore e una società porti automaticamente a un trasferimento".