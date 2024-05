Getty Images

Koopmeiners-Juventus, l'appello dei tifosi dell'Atalanta: "Resta a Bergamo". Come sta andando la trattativa

Redazione CM

27 minuti fa

L'Atalanta e tutta la città di Bergamo celebrano la grande vittoria arrivata nella finale di Dublino, in cui gli uomini di Gianpiero Gasperini hanno alzato l'Europa League ai danni del Bayer Leverkusen. Nella giornata in cui i nerazzurri sono stati premiati con la civica benemerenza e la medaglia d'oro della città presso il Comune di Bergamo, scoppia la festa. L'occasione è buona non solo per festeggiare, ma anche per rinnovare l'amore dei tifosi nei confronti dei protagonisti di questa vittoriosa stagione, in testa ai quali c'è sicuramente Teun Koopmeiners. Anche per lui, non sono mancati i tributi e le celebrazioni, con accenni espliciti al mercato.



RESTA A BERGAMO - Dai numerosi tifosi attorno al pullman della squadra, predisposto per i festeggiamenti, parte subito un coro tutto per Koopmeiners: "Resta a Bergamo, Resta a Bergamo". Un coro a cui si aggiunge anche il compagno di squadra Hans Hateboer, che scandisce la richiesta con il microfono in mano. L'olandese, dalla sua parte, si limita a ringraziare per l'affetto, ma non risponde esplicitamente.



INTERESSE JUVE - Il coro intonato dai tifosi è chiaramente riferito alle voci che negli ultimi giorni si sono rese più insistenti, riguardo all'interesse della Juventus per il centrocampista ex Az Alkmaar. Un interesse concreto che si è tradotto in una prima proposta dei bianconeri da 40 milioni più 5 di bonus. La Dea, tuttavia, a ribadire quell'amore per un giocatore di assolute qualità, mantiene la sua richiesta intorno ai 60 milioni.