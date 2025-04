Koopmeiners, lavoro supplementare e l'attesa per Parma. Può recuperare, ma partendo dalla panchina

Getty Images

Filtra fiducia, ma dipenderà dalle sensazioni. Per Teun, ecco, questi saranno i giorni decisivi. Anche oggi ha lavorato a parte, seguendo un programma personalizzato. Ieri ha fatto lo stesso. Domani? Dipenderà tutto dalle sensazioni, che al momento lo danno comunque in via di recupero per la trasferta di lunedì, in quel di Parma.Ma come sta, l'olandese? E' ancora alle prese con un fastidio muscolare piuttosto ingombrante. Nulla di clamoroso, anzi: poca roba.Non di partite - anzi -, ma di prestazioni. Koop è finalmente reduce da una partita ben giocata, con tanto di gol trovato. Si è mosso esattamente come aveva chiesto Igor Tudor, che sa di aver ritrovato un asset determinante per questo finale di stagione.

No, non ce l'aspettiamo però in campo da titolare. Tutt'altro. Teun con ogni probabilità inizierà a gara in corso, con quella parte di trequarti "scoperta", al primo posto tra le idee che frullano nella testa di. E' che, con Teun, il croato aveva trovato quell'equilibrio che ha ricercato e sperimentato per tutto il periodo passato a Torino. In un mese, Koop gli aveva dato i riferimenti, oltre a un po' di soluzioni. Per questo, sostituirlo sarà più complicato di quello che possiate pensare.può essere un'alternativa più simile. Kolo Muani sarebbe una svolta.

A prescindere,L'aveva detto, Tudor, e sta mantenendo la promessa fatta ai tifosi e allo stesso giocatore: "Abbiamo fatto qualcosina in più per trovarlo meglio", le sue parole in conferenza. Lavoro che ha già dato i suoi frutti, che è pronto ancora a raccogliere quanto seminato. Certo, a patto che l'olandese stia meglio, cioè bene, e a partire già dalla prossima settimana.