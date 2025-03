Koopmeiners non saluta Motta, che lo ha difeso e protetto: il suo silenzio fa rumore, ma ora gli alibi sono finiti

. Il fatto chefa riflettere. E offre uno spaccato e una chiave di lettera supplementari rispetto ai motivi che hanno portato all'esonero dell'ormai ex allenatore dei bianconeri, sostituito in panchina da Igor Tudor. L'impressione è chee che, da tempo, non avesse più lo spogliatoio dalla sua parte. Si è trattato dell'epilogo naturale di una stagione costellata da. In questo contesto, i saluti di Mbangula e Bremer sono comprensibili: il primo è stato fatto esordire ad agosto da Motta, e poi ha avuto la fiducia del tecnico anche durante il prosieguo della stagione. Sul secondo, Motta aveva fondato l'imbattibilità difensiva dei primi due mesi. Poi, dopo il grave infortunio del 2 ottobre a Lipsia, l'annata di Bremer ha viaggiato su una traiettoria parallela rispetto a quella dello spogliatoio, problematiche comprese.

Al netto del fatto che, come rivela La Gazzetta dello Sport,, quando il tecnico italo-brasiliano è andato alla Continassa a svuotare il suo armadietto,. E se può essere umanamente e professionalmente comprensibile il mancato saluto da parte chi ha avuto dissidi con Motta,, che è stato il giocatore

ha una pagina Instagram ufficiale abbastanza attiva e pubblica con una buona frequenza. L'ultimo post è sul recente impegno con la, mentre quello precedente è relativo alla vittoria del 3 marzo contro il, match nel quale il numero 8, subentrato dalla panchina, aveva segnato il suo terzo goal stagionale con la Juventus., accusandolo di ingratitudine nei confronti del suo ormai ex allenatore. Diciamo solo che,che non ha mai mancato, prima e dopo le partite, di. Sul campo invece, da sabato in poi, l'olandese avrà nove partite di campionato più il Mondiale per club per farci rivedere il Koopmeiners ammirato con la maglia dell'Atalanta. Fra le accuse che sono state rivolte in questi mesi a Motta da parte di critica e tifosi c'è anche quella di, facendolo giocare in una posizione non sua. Ecco,