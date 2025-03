Koopmeiners ora ci dica davvero quanto vale: Juventus-Atalanta è il match verità di mister 61 milioni

Dopo la vittoria dellasul Verona e il pareggio dell'con il Venezia, i bianconeri die i nerazzurri disi preparano allo scontro diretto di domenica sera all'Allianz Stadium distanziate da soli 3 punti in classifica.: nel posticipo della 28esima giornata ci saranno in palio punti pesantissimi per la classifica di entrambe e per le sorti della, riapertasi in modo inatteso anche per la Juventus, ora distanziata di 6 punti dall'Inter capolista e di 5 dal Napoli secondo in classifica.

, che contro l'Hellas è partito dalla panchina per poi realizzare, dopo l'ingresso in campo al 60' al posto di Weston McKennie, il goal del raddoppio per la Vecchia Signora., la terza stagionale in 35 presenze e 2.563 minuti in campo in tutte le competizioni,e incoraggiante per l'olandese, protagonista fin qui di una stagione deludente e reduce dalla, nella serata dell'eliminazione dei bianconeri dalla Champions League.

: nella partita giocata il 10 marzo del 2024 l'allora numero 7 degli orobici fu protagonista di una, che già lo seguiva dai tempi del Napoli, quella partita rappresentò probabilmenteper portare il classe 1998 alla Continassa.

, che oggi fa molto discutere, e riflettere., tanto da far pensare che, nel rapporto fra costo e rendimento l'olandese possa essere (finora) il peggior acquisto di sempre per la Juventus. , guardando all'altra faccia della medaglia,. Come evidenzia Calcio e Finanza, la differenza tra fatturato e costi per gli orobici nella prima semestrale dell'annata 2024-25 è stata pari a 94 milioni di euro (rispetto ai 25,7 milioni di euro della prima metà del 2023/24), perdi euro contro l’utile di 13,3 milioni del 2023/24. Una cifra, 65,4 milioni, determinata in gran parte proprio dalla cessione di Koopmeiners.