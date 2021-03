è storia di migrazione e integrazione, di vittorie e di lotta.– per dirla con uno slogan tanto in voga alcuni anni fa –, a Noeux-les-Mines, dove il cielo plumbeo si perde nel grigiore delle miniere. Poco altro c'è da fare e poco altro quei luoghi offrono oltre ad una vita persa laggiù, nel profondo della terra. A parte il calcio, certamente. E il piccolo Raymond a scuola non va affatto bene, ma in compenso è portato per il gioco del calcio. E si diverte, tanto che gioca sempre e ovunque e a 11 anni entra a far parte della squadra giovanile del suo paese. Ma il calcio non assicura né un futuro solido né tanto meno un presente decente e a. A 16 anni, in seguito ad un incidente in miniera, perde un dito della mano sinistra. Eppure, il destino è dietro l'angolo. Due anni dopo Raymond partecipa ad un provino nazionale, il Concours du jeune footballeur del 1949. Dopo aver vinto le prime selezioni regionali si piazza secondo nel concorso nazionale a Parigi, ma non arriva un contratto con una delle grandi squadre del nord francese.e si impegna a trovargliene uno da elettricista. È l'inizio di una nuova vita per il piccolo Raymond.che già nel 1949 si era interessato a lui, senza peraltro proporgli un contratto., gli anni nei quali mette in luce tutte le sue qualità: ottima visione di gioco e grandissima abilità nel dribbling. Gli anni allo Stade de Reims sono gli anni del calcio champagne e delle vittorie in campionato e nella Coppa Latina del 1953 contro il Milan., vincendo 4 volte il campionato francese, e fa il suo esordio in nazionale, con la quale parteciperà ai mondiali del 1954 e del 1958. Durante il suo primo periodo a Reims Kopa capisce prima e meglio di altri quanto possa essere importante portare fuori dal campo da calcio il proprio nome e già. Con questo accordo inizia una fortunata attività commerciale che porterà Kopa in seguito a creare una propria marca di abbigliamento sportivo.poi persa 4 a 3 contro il Real Madrid.Ormai molte società europee hanno messo nel mirino questo giocatore, ma riesce a sputarla il Real Madrid che nell'estate del 1956 prende Kopa per la notevole cifra di oltre 500.000 franchi, denaro che lo Stade de Reims impiegherà per rinforzarsi ulteriormente., con produzione non solo di materiale sportivo., primo calciatore francese a raggiungere il prestigioso traguardo. È la vetta della sua carriera. L'anno successivo vince ancora una Coppa dei Campioni, questa volta battendo in finale proprio il Reims, quindi saluta Madrid, rifiutando il rinnovo, per far ritorno alla sua vecchia squadra. Con lo Stade Kopa vince ancora un campionato, restando anche quando la squadra retrocede in Division 2., quando si ritira dal calcio dopo aver contribuito a riportare in Division 1 la sua squadra.. Come detto, è. Si scaglia diretto contro la federazione francese. Per Kopa è intollerabile che i calciatori professionisti francesi non abbiano un contratto a tempo determinato, ma che invece siano costretti a sottostare alle volontà delle società, uniche detentrici dei cartellini. La lotta che ne segue è aspra, Kopa in un'intervistae questo manda su tutte le furie la federazione che lo squalifica per sei mesi.attraverso il quale proporre idee e soluzioni per migliore le condizioni contrattuali dei calciatori e anche grazie alla sua battaglia già con la fine degli anni'60 viene introdotto il contratto a tempo determinato per i calciatori professionisti.(Alessandro Bassi è anche su http://storiedifootballperduto.blogspot.it/