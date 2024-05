Kostic, c'è il Crystal Palace: lo vuole il suo ex allenatore. La Juventus fa il prezzo

Filip Kostic è nella lista dei sacrificabili della Juventus, e non da poco tempo. Non è andato in porto il tentativo del West Ham per un prestito l'estate scorsa, ma in vista della prossima un'altra squadra di Premier League, sempre di Londra, si sta muovendo in maniera interessante. Si tratta del Crystal Palace allenato da Oliver Glasner, un nome che per Kostic non può essere indifferente.Prima del passaggio del serbo in bianconero, nel 2022, Kostic e Glasner avevano vinto l'Europa League con l'Eintracht Francoforte, nella finale contro i Rangers di Glasgow. Con il classe 1992 nominato MVP della competizione. In quell'Eintracht militavano anche Kamada e Lindstrom, oggi nelle fila di Lazio e Napoli.

La Juventus, secondo Tuttosport, ha fatto il prezzo di Kostic:. Una cifra che permetterebbe alla dirigenza bianconera di realizzare pure una plusvalenza, visto che era stato pagato 12 milioni più bonus due anni fa. Glasner, in cerca di un esterno mancino per la prossima stagione, vorrebbe ricongiungersi proprio alla sua freccia serba.Le Eagles sono al sicuro, 14esima posizione con 40 punti in 35 giornate di campionato, +15 sul Luton terzultimo a 3 giornate dalla fine. Glasner è subentrato nella seconda parte di febbraio e ha ottenuto ottimi risultati, tra i quali spicca la vittoria per 0-1 ad Anfield che ha spezzato i sogni di titolo del Liverpool. Le stelle Eberechi Eze e Michael Olise saranno sicuramente oggetto di interesse nella prossima finestra di trattative.