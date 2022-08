Il nuovo acquisto della Juventus, Filip Kostic, ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore bianconero ai canali ufficiali del club: "Una giornata speciale per me, ero molto emozionato prima di venire qui e non vedo l'ora di allenarmi e giocare davanti i tifosi. Dire si alla Juventus non è difficile".



SU VLAHOVIC - "Ho già parlato con Dusan, sono contento che faccia parte della squadra ed è uno dei migliori attaccanti, è bello giocare con lui."



MOMENTO GIUSTO - "Certo, ho lavorato duro per essere qui, quando arrivi alla Juventus è sempre il momento giusto, non importa quando è"



IL CONTRIBUTO - "Posso portare tanta qualità, ci proverò, darò tutto per i bianconeri. Tanti assist? Questo è come mi piace giocare, poi dipende da ciò che chiede il mister e qual è la cosa migliore per la squadra".