Kostic: "Giocherò il Mondiale per Club con la Juventus". Ma il futuro resta un'incognita

, in questa stagione in forza al Fenerbache allenato da José Mourinho ma di proprietà della Juventus,, al via nella notte italiana tra il 14 e il 15 giugno. Nella rassegna statunitense i bianconeri - che potranno contare anche sul rientro di Daniele Rugani dall'Ajax - se la vedranno nel gruppo G contro gli emiratini dell', contro i marocchini dele contro ildi Pep Guardiola, già sconfitto nella League Phase della Champions League appena conclusa con il risultato di 2-0.

- "La stagione è finita.. Sono venuto al Fenerbahce per il campionato e sono felice di far parte di questa comunità e di questa squadra.. Spero che il Fenerbahçe sia campione l'anno prossimo. Se lo merita. Desidero e voglio il meglio per questo club" ha detto il giocatore serbo, che ha concluso la stagione con il Fenerbache al secondo posto nel campionato turco dietro al Galatasaray, nelle parole rilasciate a Fanatik.com.- Kostic ha poi confermato che farà ritorno a Torino, dove oggi la Juventus riprenderà gli allenamenti, lasciando però delle incognite su quello che sarà il suo futuro dopo il Mondiale negli Stati Uniti: ". Non posso prendere questa decisione in questo momento.. Mi sono sentito bene e felice di far parte di questo club. Spero di poter vedere i tifosi del Fenerbahce di nuovo felici".