Il direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte Markus Krösche ha voluto salutare Filip Kostic, passato alla Juventus, sul sito ufficiale del club tedesco:



"Lo sviluppo dell'Eintracht Francoforte negli ultimi anni e non ultima la vittoria dell'Europa League saranno sempre legati a Filip Kostic. Per i suoi grandi meriti e la sua condotta impeccabile, oltre che per il contratto in scadenza l'anno prossimo, l'accordo rappresenta una soluzione reciprocamente soddisfacente. In un certo senso, è sempre un omaggio al lavoro dell'intero club quando un giocatore suscita l'interesse dell'élite internazionale".