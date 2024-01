Kostic in Arabia? Bernardeschi torna alla Juve

Sirene arabe per Filip Kostic. L'esterno sinistro serbo della Juventus (classe 1992 ex Eintracht Francoforte) è richiesto dall'Al-Hilal in Arabia Saudita, dove raggiungerebbe i suoi connazionali Milinkovic e Mitrovic. In tal caso, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, i bianconeri punterebbero sul ritorno dell'italiano Federico Bernardeschi (classe 1994 ex Fiorentina) in prestito dal Toronto Fc.