Seconda punta, 21 anni appena compiuti, già sprazzi di grande talento messi in mostra al primo anno di Serie A. L'identikit è quello giusto:. Questo ragazzo classe '97 costato solo 5 milioni al Genoa è diventato una nuova miniera d'oro per Preziosi che parte da una valutazione di 30/35 milioni trattabili per privarsi di lui dalla prossima estate.- A complicare ulteriormente i piani infatti c'è stato un prepotente, ormai allertato dell'interesse del Milan e degli incontri da parte del suo entourage con il ds della Roma, Monchi., un'opzione che convincerebbe il presidente Preziosi e che consegnerebbe un talento ancor più 'sgrezzato' ad Ancelotti nella prossima estate. Nelle ultime ore si è entrati nel vivo,Mentre la dirigenza azzurra ha iniziato ora anche a, opportunità per avvicinarsi e spingere ancora. Christian Kouamé piace a tanti, il Milan si allontana e ora in pole c'è il Napoli che ha possibilità di comprarlo subito e lasciarlo al Genoa. Il contrario del Diavolo, aperto a prenderlo in prestito subito con riscatto già fissato. Ecco perché De Laurentiis si sente in pole position...