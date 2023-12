se l'è vista brutta in. Durissimo l'intervento disulla gamba dell'attaccante viola, un'entrataccia costata il cartellino rosso al giocatore della Roma.Kouame si ritiene fortunato e il giorno dopo mostra i segni del colpo ricevuto da Big Rom con una foto su Instagram e un semplice messaggio ad accompagnare l'immagine: "", per non aver subito ripercussioni peggiori.